Foot, en amical, Caen (L1) et Amiens (L2) font un nul 2 partout... Cfa 2, Flers est battu par Granville 1 à 0...Basket, Pro A, Le Mans bat Nanterre 78 à 72....Rallycross à Essay : D1 A l'ornais, Laure

Football

Pas de championnat de Ligue 1?. Par contre un match amical entre

Caen et Amiens pensionnaire de ligue 2? les deux formations font un nul 1 partout? M'baye Niange a inscrit le but pour l?équipe bas-normande? on retrouvera, Caen samedi prochain en championnat de ligue 1 samedi prochain face à Brest ?



Il n?y avait pas non plus de championnat de Ligue 2?. Pour se maintenir en jambes Laval affrontait en amical Guingamp ?. Les mayennais se sont inclinés 2 à 0?.





Cfa2

Flers a été battu par Granville, 1 à 0 ?.les ornais sont 3 ème à deux points du leader





Division d?Honneur

St Lo bat Alençon 3 à 2....les alençonnais sont 7ème au classement-



Basket reprise de la saison de Pro A ? et Le Mans débute bien le championnat. Les basketteurs manceaux battent à domicile, Nanterre 78 à 72 ?. Le MSB est 3eme du championnat ?.



Nationale3

Lisieux bat Poissy 81 à 83......Lisieux est 3ème ....



Pré Nationale

Les garçons d?Alençon s?inclinent 67 à 75 à Bayeux

Par contre les filles d?Alençon s?imposent 83 à 58 à Bayeux.



Rugby

3ème journée de Fédérale 3

L?Aigle est allé battre Plaisir, 12 ,à 6.... les aiglons pointent, 4ème au classement ......



Sports mécaniques... quelques 5 000 spectateurs assistaient ce week-end, à l?avant dernière manche du Championnat de France de Rallycross à Essay. En D 1. Gaëtan Sérazin a chipé la victoire à Philippe Tolmer, qui avait dominé de bout en bout... L?ornais, Laurent Chartrain, est arrivé second sur ses terres, au général Chartrain reste second.... denière et ultime manche, le week-end end prochain à Dreux...

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire