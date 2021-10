Caen. Calvados : les deux comparses décident de se "faire un garage"

Deux jeunes hommes âgés de 18 et 20 ans ont été jugés par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) le jeudi 21 septembre 2017 devant répondre de vols aggravés en récidive commis dan l'agglomération le dimanche 30 juillet 2017.

Ils ont tout deux été placés sous contrôle judiciaire le lundi 31 juillet 2017.

Ils volent un blouson en cuir et un top-case dans un garage

Ce matin-là, une ronde de police repère trois individus au comportement suspect. Contrôlé, l'un d'eux est mis hors de cause tandis que les deux autres sont placés en garde à vue. En effet, ils sont en possession d'un blouson en cuir et d'un top-case. Ils expliquent qu'après une nuit passée dans un bar ils ont décidé de "se faire un garage". Le plus jeune reconnaît que c'était pour voler tandis que l'autre affirme que c'était pour y dormir. Ils ajoutent qu'ils n'ont pas touché à la moto.

Un an ferme requis pour chacun

Les deux prévenus se disent fumeurs de cannabis. Si le plus âgé, qui vivait dans la rue à l'époque suite à des problèmes familiaux, n'a que deux mentions dans son casier judiciaire il n'en est pas de même pour son comparse qui en totalise vingt et une à l'âge de dix-huit ans.

Le ministère public requiert 12 mois de prison ferme pour chacun (en y incluant des révocations). l'avocate de la défense parle de jeunes à la dérive, à l'enfance carencée.

Le plus âgé écope de 6 mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve.

Le plus jeune, Tony Bouville, est condamné à 3 mois fermes ainsi qu'à la révocation d'un sursis d'un mois. Peine toutefois aménageable.

Injonctions de soins et de travail leur sont faites.