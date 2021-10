Alençon. Les Imaginaires Ludiques, le festival du jeu à Alençon

À trois mois de Noël, à Alençon (Orne), la Halle aux Toiles accueille du vendredi 22 septembre au dimanche 24 septembre 2017 le Festival des imaginaires ludiques.

Un immense salon du Jeu

Dans toute la Halle aux Toiles et sur son esplanade, il s'agit d'un immense "salon du jeu" sous toutes ses formes... ou plus exactement d'un salon pour jouer ! On y vient seul, en famille, entre amis… que l'on soit enfant, ado ou adulte. L'essentiel, c'est la convivialité du jeu... et en plus, c'est gratuit.

Benoît Poisson, trésorier de l'association "Le Gobelin Farceur", qui organise ce festival:

Benoît Poisson Impossible de lire le son.

L'an dernier, ce Festival des imaginaires ludiques avait attiré 4000 visiteurs.

Pratique. Festival des imaginaires ludiques, ouvert vendredi 22 septembre de 18h à minuit, samedi 23 de 10h à minuit, et dimanche 24 septembre de 10h à 18h.