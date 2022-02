La Foire St Denis à Montilly / Noireau ; avec Normandie FM .... la foule semblait moins importante, et moins acheteuse, mais la fête foraine avec ses nombreuses attractions et manèges n?a pas désemplie ... et sur le stand de Normandie fm ... Nicole Tesnière de La Selle La Forge, et Benjamin Jacques d?Avoines, remportent chacun, un saut à l?élastique au viaduc de la Souleuvre......

......

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire