Rouen. Normandie : l'association Bouchons 276 en passe de battre des records

Tout au long de l'année, les camions chargés de bouchons en plastique quittent les entrepôts de l'association Bouchons 276. Ils sont ensuite revalorisés et l'argent est réinvesti pour venir en aide à des personnes handicapées. Chaque année depuis 2003, l'association récolte plus de bouchons.

Deux records battus

Et 2017 ne devrait pas déroger à la règle. "On est actuellement à 169 tonnes valorisées. On est bien partis pour faire mieux que les 220 tonnes de l'année dernière car il reste plusieurs camions à faire d'ici la fin de l'année. On est pratiquement sûrs de battre le record", confie Dab Delaporte, le président de Bouchons 276.

Une bonne nouvelle pour les bénévoles qui voient leur travail récompenser mais aussi pour les bénéficiaires. En 2016, 64 000 euros avaient été alloués à différents projets. Un autre record qui est sûr de tomber car 40 900 € ont été versés sur les six premiers mois de l'année et que près de 30 000 € vont être reversés d'ici la fin 2017. Ambitieux, Dab Delaporte note que l'activité est bonne en Seine-Maritime mais qu'elle peut encore se développer dans les autres départements normands.