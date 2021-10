Hors Normandie. La glace du milliardaire porte bien son nom: 110€ le cornet!

Il faut vraiment avoir chaud et faim pour s'offrir ce luxe: une boutique londonienne propose sa glace à 110€. Bien nommée glace du milliardaire, elle est au caramel beurre-salé, mais accompagnée de nombreuses fioritures, toutes plus onéreuses les unes que les autres.

Cette glace est posée dans un cône fait-main au chocolat noir de Madagascar, il y a dessus un macaron sorbet framboise décoré avec un glaçage au chocolat blanc, une truffe de chocolat blanc belge fourrée avec une sauce caramel au beurre salé mais aussi des sphères gelées de mangue, gingembre et fruits de la passion. Mais cela ne suffit pas! Elle est donc recouverte de diamants comestibles et d'une feuille d'or 24 carats, avec un petit flocon doré et une cuillère.

Bon appétit!