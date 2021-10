Elbeuf. À Elbeuf, le Lions club récolte 17 000 € au profit de l'hôpital

Le don a déjà trouvé sa destination. Ce mardi 19 septembre 2017, le Lions club d'Elbeuf (Seine-Maritime) a remis un chèque au centre hospitalier pour financer une salle confortable et reposante pour les malades du cancer sous chimiothérapie. Les 17 000 € remis ont servi à financer des équipements comme un fauteuil massant, des accessoires de luminothérapie ou des fauteuils de soins.

Financé grâce aux dons de vêtements

Cet argent a été récolté grâce à l'opération "In the box". Sur le territoire elbeuvien, 24 boîtes sont disposées pour récupérer les dons de vêtements. Ces dons sont ensuite valorisés par le Lions club pour en tirer de l'argent et participer financièrement à ce genre de projets.