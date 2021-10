Rouen. La rentrée encore décalée pour des étudiants de l'Université de Rouen

Pas de salles, pas de rentrée. C'est la décision prise ce lundi 18 septembre 2017 par les enseignants de l'UFR Lettres et Sciences humaines de l'Université de Rouen (Seine-Maritime) pour protester contre le manque de moyens mis à leur disposition. "L'Université accueille presque 5 000 étudiants de plus qu'il y a cinq ou six ans, mais il n'y a pas plus de place", décrit Laurent Lemarchand, directeur du département d'histoire.

Pas assez de salles

Devant près de 2000 étudiants, c'est lui qui a mené le cortège depuis la bibliothèque universitaire, sur le campus de Mont-Saint-Aignan, jusqu'aux bureaux de la présidence de l'université. "On a pas assez de salles pour les cours, et quand on en a on est souvent trop nombreux", confie Océane, étudiante en musicologie. Les professeurs demandent donc l'installation de préfabriqués ou la possibilité d'utiliser des salles libres d'autres départements.

A #Rouen mobilisation des etudiants de l'UFR Lettres et Sciences humaines. Cortège en route vers les locaux du président de l'université. pic.twitter.com/YPE9i9WLGK — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) 18 septembre 2017

"Il y a aussi le problème des inscriptions pédagogiques car les élèves ne peuvent pas choisir leurs matières et leurs options, ajoute Laurent Lemarchand. Le logiciel pour le faire est en panne et l'équipe qui le gère est trop peu nombreuse."

Quelques solutions proposées

Devant la foule massée sous ses fenêtres, le président de l'Université, Joël Alexandre, a accepté de recevoir une délégation. "Ces nouvelles licences pluridisciplinaires sont plus difficiles à mettre en place. J'ai proposé le recrutement de vacataires pour gérer les inscriptions pédagogiques de façon manuelle, explique Joël Alexandre. Pour les locaux, sans le nombre de groupes, c'est pas facile de savoir combien de salles sont nécessaires. C'est l'oeuf et la poule ! Le taux d'occupations des salles doit permettre de tout caler, mais il faut mieux étaler les cours dans la semaine."

En attendant qu'une solution pérenne soit trouvée, les cours ne commenceront pas avant le lundi 25 septembre 2017. "C'est une décision préférable", conclut le président de l'université.