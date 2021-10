Caen. Que manger à la foire de Caen ?

Commençons tout d'abord par manger dans le thème de l'exposition. L'outre-mer s'invite en photos mais aussi dans les assiettes.

Le restaurant des îles

Dans le hall 1, il est possible de manger des spécialités du bout du monde. Les différentes formules permettent de découvrir un large panel de plats. Parmi les entrées: des accras de morue, des boudins créoles ou encore des samoussas aux légumes. Pour les plats: colombo de poulet, rougail saucisse ou poulet Boucané vous transportent directement aux Antilles. Les desserts ont eux aussi un goût exotique. Laisserez-vous tenter par un sorbet à la créole, une tarte à la noix de coco ou alors le gâteau antillais "tourment d'amour".

Barbecue brésilien

Ici la viande à la plancha et grillée est reine. Pilon de poulet, saucisse, pavé de rumsteck, il y a beaucoup de choix. Un plat de poissons est également proposé. Au menu pavé de saumon et deux gambas.

La cave Beaulieu

Le bistrot a installé ses tables dans le hall 2 de la foire. "l'Annexe by Beaulieu Cave & Resto" propose des planches de fromages et de charcuteries, de belles pièces de viande et surtout de bons desserts. Idéal pour une pause déjeuner à la foire.

Mon camion

Il y a souvent la queue devant ce camion à l'odeur alléchante. Les visiteurs de la foire se pressent pour déguster de délicieux hamburgers à emporter en déambulant dans les allées.

Et aussi…

Les madeleines Jeannette, les plus connues de Normandie, sont présentes à la foire. Un bus scolaire jaune américain attire l'oeil dans les allées. Pour le plaisir des plus gourmands, vous pouvez y trouver des bonbons!