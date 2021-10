Le-Havre. Football (Ligue 2, 8e journée) : Vainqueur de Sochaux, Le Havre repart de l'avant

Après trois matches sans victoire, le HAC s'est rassuré en dominant Sochaux au Stade Océane, où il est toujours invaincu cette saison (3 succès et 1 nul). Mateta a inscrit l'unique but de la soirée juste avant la pause sur une offrande de Bonnet. Auparavant, les Ciel et Marine s'étaient créé bon nombre d'occasions franches, dont une frappe de Ferhat sur la transversale (17e).

Pas de podium pour un seul but

Privés de Martin, le meilleur buteur de L2, suspendu, les Sochaliens ont souvent mis la défense havraise sous pression, mais Thuram a une nouvelle fois réalisé des arrêts de grande classe. Et son poteau gauche l'a sauvé sur une tentative d'Andriatsima (77e). Le HAC est toujours 4e au classement. Nîmes, large vainqueur à Tours (0-4), le devance en effet sur la troisième marche du podium pour un seul but (+10 contre +9). Mais cela reste bien sûr anecdotique. Place maintenant à la récupération avant d'aborder un troisième match en sept jours le vendredi 22 septembre sur la pelouse de Bourg-en-Bresse.

Le but

45+2 : Assifuah lance Bonnet sur le côté gauche. Le capitaine havrais adresse un centre parfait pour Mateta, qui se jette sur le ballon pour le catapulter au fond des filets. L'arbitre siffle la mi-temps dans la foulée.

HAC - Sochaux : 1-0

L'homme du match : Victor Lekhal (HAC)

Il a joué juste. Précieux à la récupération comme dans ses relances. Titularisé pour la deuxième fois de la saison, l'ex-Fécampois a soulagé au milieu un Fontaine en-dessous de son niveau.

Les réactions

Oswald Tanchot (entraîneur du HAC) : "Soulagé ? Non. Rassuré ? Non plus. Mais content, oui. J'avais juste besoin de retrouver une équipe qui joue avec son identité, avec l'envie de faire un match plein. Il y a eu de bonnes séquences, surtout en début de match, où l'on s'est créé de grosses occasions. On a appliqué le plan de jeu de façon intelligente en jouant plus direct. Mais ce n'est que la vérité d'un soir. On se projette déjà sur le match de Bourg-en-Bresse pour faire une bonne semaine."

Peter Zeidler (entraîneur de Sochaux) : "D'abord, félicitation à cette belle équipe du Havre pour cette victoire. Ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on n'a pas seulement rivalisé, on s'est procuré beaucoup d'occasions. On aurait mérité le nul. On a tout donné en deuxième mi-temps. On peut avoir des regrets mais si on garde cet esprit, on gagnera des matches."

La fiche technique

HAC - FC Sochaux : 1-0 (mi-temps : 1-0)

Arbitre : M. Chapron. Spectateurs : 6 075

But HAC : Mateta (45e+2)

Avertissements HAC : Coulibaly (29e), Bonnet (61e), Mateta (81e) ; Sochaux : Bergdich (64e), Ristl (66e)

HAC : Thuram – Bese, Moukoudi, Bain, Coulibaly – Lekhal (Youga, 72e), Fontaine – Ferhat, Bonnet (c), Assifuah (Guitane, 87e) – Mateta (Julan, 81e). Remplaçants : Sissoko (g), Traoré, Keita, Gory.

Entraîneur : Oswald Tanchot

SOCHAUX : Prévost – Alphonse (c), Ogier, Ruiz, Bergdich – Ristl (Lasme, 85e), Fuchs, Daham – Bakayoko (Robinet, 74e), Andriatsima, Kalulu (Sao, 74e). Remplaçants Zigi (g), Pendant, Gibaud, Kapp.

Entraîneur : Peter Zeidler

Avec Cyril Capron