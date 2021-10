Caen. Mineurs isolés : le Département du Calvados devant la justice

Le Conseil départemental du Calvados était devant la justice lundi 18 septembre 2017 pour le non-respect de ses obligations dans l'accueil des mineurs isolés. Le tribunal administratif a rendu ses ordonnances, mardi 19 septembre 2017, et a décidé de ne pas condamner la collectivité.

Faute de place, quatre jeunes migrants n'avaient en effet pas pu être mis à l'abri par les services départementaux comme le prévoit pourtant la loi. "Cette situation a aujourd'hui été régularisée", assure le Département. En effet lors de l'audience, le Département du Calvados s'était engagé à mettre à l'abri au plus vite les quatre migrants. Chose faite dès le lendemain. "Ils resteront dans les structures d'hébergement le temps de certifier leur âge", précise le Département.

Des services saturés

"Nous comprenons la détresse de ces jeunes et nous leur venons en aide par tous les moyens à notre disposition, jour et nuit. Mais face à l'ampleur du phénomène migratoire ces derniers mois, toutes les structures potentielles d'accueil dans le Calvados, y compris les foyers de jeunes travailleurs et les hôtels, sont aujourd'hui saturées", précise le docteur Michel Roca, vice-président en charge des politiques de l'enfance, la famille, le logement et l'insertion.

Actuellement, le Département prend en charge 280 jeunes étrangers.