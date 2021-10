Caen. Les sportifs de la team Normandie derrière Paris 2024

Il a fait son apparition cette année sur le site de la foire de Caen (Calvados): un village des sports proposait de nombreuses animations. Et vendredi 15 septembre 2017, plusieurs sportifs normands avaient fait le déplacement pour fêter l'attribution des Jeux Olympiques 2024 à Paris avec les visiteurs.

"Des étoiles dans le coeur"

Parmi eux, la jeune Caennaise Maéva Danois, athlète et championne de France de 3 000 mètres steeple. "Les Jeux, c'est le sacre pour tout athlète, sourit la jeune femme. Donc forcément, le vivre chez nous, ici en France ça me met des étoiles dans le coeur rien que d'en parler! C'est super d'avoir un événement à domicile: il y a toute la famille, les amis. Moi je ferme les yeux et je m'imagine ça, je vois ma maman en train de m'applaudir…"

Si elle a bon espoir de se qualifier pour y participer, Sébastien Juve, triple champion du monde de kayak, aura probablement mis terme à sa carrière d'ici 2024. "Pour mois 7 ans ça me paraît vraiment ambitieux, reconnaît l'athlète, mais je peux être bénévole, servir au sein de la fédération… Quoi qu'il en soit, ça sera toujours un grand moment de voir une discipline comme la mienne aux Jeux Olympiques en France. C'est le rêve de tout sportif de participer aux Jeux dans son pays. Quand on court une olympiade, on reçoit une vraie ferveur des supporters: là ils seront vraiment soutenus par le public et les Français."