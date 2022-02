Vol avec ruse sur des personnes âgées à Alençon en juillet dernier... l'auteur des faits, un marseillais de 20 ans interpellé samedi à Alençon

3 marseillais d?une vingtaine d?années interpellées samedi après midi quartier Courteille à Alençon... parmi ce trio, un homme recherché ... Les 17 et 18 juillet dernier, il avait subtilisé les cartes bancaires et les codes à deux personnes âgées à un distributeur automatique de billets dans ce même quartier.... il avait alors retiré, 250 et 500 euros... le jeune homme a été placé en garde à vue... lors des investigations, les policiers ont découvert que le prévenu opérait sous plusieurs identités différentes... il sera convoqué devant la justice en février prochain... des deux autres ont été relâchés.

