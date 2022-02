changement de temps : des pluies arrivent par le Nord... les T° de 11 à 12° ce mardi matin, elles ne franchiront pas les 13° au meilleur de la journée

Météo France relevait ce mardi matin... 12°7 à Alençon et à Argentan.... 12° à Flers... 11° 8 à L?Aigle et à Mortagne...



Le temps change avec l'arrivée par le nord d'une perturbation pluvieuse en provenance des côtes de la Manche. De petites pluies aborderont les régions de Flers et de Vimoutiers en début de matinée puis gagneront l'ensemble de nos régions au fil des heures.



Les pluies cesseront au cours de l?après midi... nous conserveront jusqu?en fin de journée un temps nuageux... il fera au meilleur de la journée 12 / 13°

