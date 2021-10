Hors Normandie. Ôtez-moi d'un doute, une comédie sensible sur les racines

Aujourd'hui je vous parle du film " ôtez-moi d'un doute " avec François Damiens et Cécile de France.

Imaginez le choc que cela doit être d'apprendre qu'on est pas le fils de son père suite à un test ADN qui n'était pas prévu pour ça. C'est la catastrophe émotionnelle pour notre breton Erwan. La question de la filiation et des racines sont au coeur du film, et même à plusieurs niveaux car à la quête du " héros " se greffe celle de sa fille, enceinte d'un père inconnu.

Son parcours au milieu de ces questions existentielles nous est montré de manière touchante, et nous suivons pas à pas son désir de réponse. Doit-on cacher son envie d'en savoir plus à celui qui nous a élevé? Faut-il chambouler la vie d'un homme qui ne connaît peut-être même pas notre existence? Peut-on vivre sereinement si on fait le choix de ne jamais savoir?

Mais le film n'est pas trop sérieux et pompeux grâce au comique apporté par certains personnages secondaires. Les répliques de la fille sont intéressantes, et surtout la fraîcheur de Cécile de France permet d'insuffler de la vitalité au film. On aurait pu éviter de nous caricaturer à fond l'idiot du village, j'aurais préféré moins d'excès.

Je retiendrai d' "ôtez-moi d'un doute " un film tendre et sympathique, bien aidé par ses rôles féminins. À voir actuellement au cinéma.