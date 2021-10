Un maître mot pour ce tout nouvel événement: promouvoir les valeurs du sport en répondant aux besoins des acteurs économiques de la ville.

Cette première édition s'adresse à tous, sportifs ou non et débute vendredi 22 septembre 2017 à partir de 15h par le raid entreprises. Ce sera l'occasion de découvrir par équipes de 4 ou 6, quatre activités (tir à l'arc, VTT, course à pied et kayak). L'objectif de ce raid étant de réunir 50 équipes avec comme unique volonté: permettre aux entreprises de développer et renforcer le contact entre elles et de consolider leur intégration au sein d'Hérouville Saint-Clair. À l'issue des épreuves, tous les participants partageront un cocktail dînatoire animé au cours duquel aura lieu la remise de récompenses.

Un événement familial

Le Raid familles aura lieu samedi 23 septembre 2017 à partir de 10h sur la Presqu'île. Comme pour le Raid entreprises, ce sera l'occasion de découvrir en famille (parents, enfants à partir de 8 ans, grands-parents, tontons, tatas, cousins, cousines, etc.), par équipes les mêmes activités.

L'ambition de la ville est de réunir un maximum de familles pour consolider leur sentiment d'appartenance à la ville et de partager un moment convivial entre elles. Un Village d'animation sera également installé afin de divertir les spectateurs et les participants, en collaboration avec des associations locales.

Pratique. Vendredi 22 septembre de 15h à 18h et samedi 23 septembre de 10h à 18h. Infos sur raid-presquile.fr