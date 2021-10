Argentan. Le garage d'un particulier totalement détruit près d'Argentan

Il ne reste plus rien du garage de 50m2 et sur deux niveaux d'un particulier résidant à Aunou-le-Faucon à l'est d'Argentan (Orne). C'est d'ailleurs le propriétaire qui a appelé les secours vers 22h50, lundi 18 septembre 2017. Il avait entendu du bruit venir depuis ce bâtiment indépendant de son habitation qui n'a pas été touchée. Une fois dehors, le toit du garage avait déjà été percé.

Matériel détruit

À l'intérieur du garage, le matériel est entièrement détruit. L'incendie n'a pas fait de blessés et a mobilisé des pompiers d'Argentan et d'Ecouché.