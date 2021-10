"Too Good at Goodbyes" est le tout premier single du second album de Sam Smith.

Ce LP fera suite à "In the Lonely Hour", paru en 2014, qui a valu plusieurs grandes récompenses au chanteur aux Grammy Awards, Brit et Billboard Awards.

C'est la première nouvelle chanson de l'artiste depuis 2015, lorsqu'il a enregistré avec Jimmy Napes "Writing's on the Wall", pour la bande-originale de James Bond ("Spectre"), remportant au passage le Golden Globe et l'Oscar de la meilleure chanson originale.