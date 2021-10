Caen. E-sport : Les Phénix de Caen remportent le tournoi de League of Legends de la foire, Kalàxz sacré sur Hearthstone

Sept équipes et une gagnante : les Phénix de Caen, l'équipe du bar e-sports le Meltdown à Caen (Calvados) qui ont remporté dimanche 17 septembre 2017 la finale du tournoi de League of Legends du Caen e-sport week-end sur la scène du Palais des Sports face à l'équipe Antik Code Barre. Ayant bénéficié d'une manche bonus (sur 3 gagnantes) grâce à leur première place en phase de poules, avec aucune partie perdue sur 12, les Phénix ont gagné 3-1. L'ad carry de l'équipe, ImSena, particulièrement en vue avec des scores de 14/4 sur Twitch et 11/6 sur Vayne notamment a réagi "J'ai eu du mal à me défaire de la Leona qui me harcelait sur la dernière partie mais on est très heureux de cette victoire, je pense qu'on va continuer à faire des tournois ensemble car on a une grosse marge de progression malgré tout, surtout en début de partie." L'équipe s'est en effet formée il y a quelques semaines seulement...

Un tournoi de qualité sur Hearthstone

Sur Hearthstone où le plateau était beaucoup plus relevé avec une dizaine de joueurs professionnels ou semi-professionnels, c'est le grand favori Kalàkz qui l'a emporté 3 manches à 2 en finale contre Nolies en jouant des decks prêtre, chaman, druide et guerrier. "On a disputé une belle finale avec Nolies. C'était un très bon tournoi bien organisé qui peut aller encore plus loin si le public est au rendez-vous, en tout cas je serai enchanté de revenir pour la prochaine édition." a-t-il commenté.