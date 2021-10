Hors Normandie. Morgane de Lillebonne remporte l'appareil photo Polaroïd Pix 300 dans le Hit Quizz

Morgane avec ses 7 bonnes réponses et une finale remportée, a gagné l'appareil photo Polaroïd Pic 300 ! Le HIT QUIZZ, c'est votre jeu tous les soirs sur Tendance Ouest avec Fréd entre 16h et 20h. Répondez à un maximum de questions sur la musique en 30 secondes, et conservez votre "Disque d'Or" jusqu'à la fin de la semaine !