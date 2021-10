En partenariat avec la compagnie Amavada, le collectif Pan vous invite à la 5e édition de son festival. Le collectif Pan c'est l'ancien CJBN rebaptisé, mais avec toujours la même mission: soutenir le jazz en Normandie.

Pour son festival Pan, les 22 et 23 septembre le collectif propose des concerts de musiques improvisées, traditionnelles et actuelles et des animation festive.

Cet événement se veut ouvert à tous, famille, amis, pour partager ensemble la curiosité pour des projets artistiques exigeants. Les intermèdes entre les concerts seront assurés par Amavada sous la forme d'un Monsieur Loyal.

Sept concerts en deux soirées

Le vendredi soir ouvre le festival avec 3 concerts : King Biscuit pour un blues surprenant et on ne peut pas plus rock; Le quintet Play Own Play, qui fusionne le jazz et les musiques actuelles aux saveurs venues d'Afrique de l'ouest, traverse les univers du swing et du groove, voyage de valses colorées en hip-hop déjantés; Killing Spree, qui transforme le rock le plus sombre en envolées lumineuses.

Et ce n'est pas fini puisque le samedi, 4 concerts sont proposés: L'atelier Jazz du Conservatoire, pour vibrer au son du jazz; Le groupe CoOn avec une musique traditionnelle, pop et improvisée; Hugo Lippi Trio pour un large répertoire de jazz; Le duo Bass Elevator pour finir.

En plus des 7 concerts, les spectateurs pourront découvrir l'exposition de Gérard Boisnel et Claire Drapier qui exposeront des photos de concerts de jazz.

Le 22 et 23 septembre à partir de 20h- 10 € la journée / 17 € les 2 jours-A la Fermeture Eclair -Informations com@collectifpan.fr ou 02 50 08 62 44