Caen. Football (Ligue 1, 6e journée) : Fin de série pour Caen à Nantes

Le match.

D'abord bousculés dans cette partie par des Nantais pressant en début de match, les Caennais ont laissé passer l'orage avant de remettre la machine en ordre de marche dans une seconde moitié d'acte initial totalement maîtrisée, bien que dépourvue de rythme. Pas la moindre occasion à se mettre sous la dent pour une parité vierge logique à la pause.

La seconde période débute par un schéma identique, deux formations très proches et se neutralisant totalement. Les minutes passent et l'on se prend à rêver à un contre gagnant des normands pour enlever la feuille de match mais au contraire, c'est le Nantais Girotto qui vient signer le geste du match. Des 30 mètres plein axe, il expédie une frappe surpuissante qui bat imparablement Vercoutre (73e). Le coup est rude pour Caen qui ne trouve aucune ressource pour espérer revenir à hauteur de nantais décomplexés et dominateurs, Dubois étant même tout proche de plier la rencontre à quelques secondes du terme, Vercoutre l'en empêchant (89e).

Avec cette défaite, le SM Caen compte 9 points après 6 journées et pointe à la 7e place provisoire.

Le but.

73e : Décalé sur une remise en jeu, Girotto surprend la défense normande en tentant sa chance des 30 mètres. Sa frappe incurvée et très puissante percute le montant gauche de Vercoutre et termine sa course au fond des filets. Superbe but.

Nantes : 1- Caen : 0

Fiche technique.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Thual

Avertissements : Caen : Repas (26e), Ait-Bennasser (87e)

NANTES : Tatarusanu, Dubois, Awaziem, Pallois, Djidji, Touré, Girotto, Iloki (Nakoulma 59e), Thomasson (El Ghanassy 59e), Lima, Sala (Coulibaly 80e), entr : Claudio Ranieri.

CAEN : Vercoutre, Guilbert, Genevois, Da Silva, Bessat, Ait-Bennasser, Féret (cap), Kouakou (Bazile 63e), Repas (Delaplace 68e), Rodelin, Santini, entr : Patrice Garande

But : Girotto (73e) pour Nantes