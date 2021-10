Rouen. À Rouen, le conducteur ivre fonce dans un feu tricolore... et abandonne son véhicule

Sa voiture n'avait visiblement pas une grande valeur à ses yeux. Dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 septembre 2017, la police a été avertie qu'un véhicule avait été abandonné dans un feu tricolore à proximité du pont Guillaume-le-Conquérant à Rouen (Seine-Maritime).

Il part en laissant sa voiture

Des témoins ont vu un homme descendre de la voiture et s'en aller en l'abandonnant sur ce carrefour. Grâce à son signalement, les policiers l'ont rapidement retrouvé et interpellé dans le quartier. L'homme de 23 ans, habitant à Déville-lès-Rouen, était visiblement en état d'ébriété et a soufflé à 0,63 mg d'alcool par litre d'air expiré.

Après une nuit passée en dégrisement, il a été relâché dans la journée. Son permis lui a été retiré et il passera devant un juge au printemps prochain.