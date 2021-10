Carpiquet. Près de Caen, Élodie Marie est devenu pilote d'avion malgré son handicap

Élodie Marie est heureuse et fière. Jeudi 7 septembre 2017, elle a reçu son brevet de pilote privé à l'aéroclub ASPTT Côte de Nacre à Carpiquet (Calvados). Un diplôme obtenu à force d'acharnement car la jeune femme est en fauteuil roulant. C'est par hasard qu'Élodie s'est lancée dans les airs. "Un jour, je suis allée me renseigner pour offrir à mon frère un baptême de l'air et j'ai demandé si c'était possible pour moi d'apprendre à piloter malgré mon handicap."

Un malonnier à la place des pédales

La réponse a été positive et Élodie s'est lancée dans l'aventure. "Les cours sont les mêmes, il y a juste une différence dans l'avion." Pas de pédales mais un malonnier qui lui permet d'avoir les pédales à portée de main. Étape par étape, elle a appris à voler et elle en est particulièrement fière : "Ça a été compliqué pour moi parce que j'ai eu du mal à avoir une dérogation médicale d'une part et puis c'est un sujet que je ne connaissais pas du tout. Il faut connaître beaucoup de choses sur la météo, les parties mécaniques aussi et j'ai appris tout ça et j'en suis plutôt contente."

Une sensation de liberté

Avec son brevet, Élodie peut transporter ses amis ou des membres de sa famille. "C'est une sensation de liberté, une montée d'adrénaline surtout quand on vole seule pour la première fois". Et c'est d'ailleurs son frère qui aura la primeur de son premier vol. "Il me tanne depuis quelques semaines pour que je le transporte", rigole-t-elle. Élodie a déjà réalisé un vol long de trois heures entre Le Mans et Laval mais ce sont les côtes normandes qui la font rêver. "Vu du ciel, c'est encore plus beau."