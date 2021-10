Rouen. A Rouen (Seine Maritime), l'AFC organise son Forum de l'Education

L'Association des Familles Catholiques (AFC) de Rouen (Seine-Maritime) organise samedi 23 septembre son Forum de l'Éducation à l'Espace du Moineau, route de Neufchâtel. L'occasion de découvrir des mouvements au service des jeunes et de la famille : scoutisme, MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes), Ateliers de gestion mentale...

Éduquer? Tout un programme !

Laurence Ducellier et Nathalie Buisson tiendront le stand des Chantiers-Education, un service des AFC qui existe depuis maintenant 25 ans et dont elles sont déléguées pour la région Rouen-Dieppe-Yvetôt. "Des mères de familles se retrouvent une fois par mois pendant l'année scolaire, pour partager leur expérience du quotidien autour d'un thème éducatif précis qui leur a été communiqué avant la réunion et auquel elles ont pris le temps de réfléchir", expliquent Laurence et Nathalie.

Réparties en groupes de 4 à 10 mères de famille, les équipes sont homogènes, "pour éviter aux mères d'ado de parler de problèmes de petits pots et inversement !". Il y a à Rouen 4 Chantiers-Education. Celui des grand-mères, celui des mères de jeunes adultes, celui des mères d'adolescents et celui des mères de petits enfants. "L'objectif de ces Chantiers est vraiment de permettre aux mamans de prendre du recul, de partager leurs expériences, bonnes ou mauvaises, pour repartir de la réunion avec des solutions à mettre en place." Les discussions et les échanges, placés sous le sceau de la confidentialité et le signe de la bienveillance, sont guidés par une responsable et une animatrice toutes deux formées.

Reconnus par la Caf dans le cadre de l'Aide à la Parentalité, les Chantiers-Education sont ouverts à toutes.

Pour plus de renseignements : Forum de l'Education, samedi 23 septembre de 9h30 à 12h30, Espace du Moineau, 41 route de Neufchâtel, 76000 Rouen. Contact : 02 35 15 45 30/ afc-rouen@free.fr