Caen. Le CBC boucle sa préparation par une 5e victoire en 5 matchs contre Nantes (78-86)

Et de cinq victoires pour le Caen Basket Calvados en préparation d'avant saison en autant de rencontres. Vendredi 15 septembre contre Nantes, le CBC a terminé sa campagne de matchs amicaux de la plus belle des manières (76-86). Les joueurs d'Hervé Coudray sont prêts pour leur grand retour en Pro B, grâce aux 17 points de BJ Monteiro - dont 11 dans les 14 premières minutes - et aux 14 de Jarvis Williams.

La campagne d'abonnements n'est pas finie

Alors que la campagne d'abonnements est encore ouverte, les Cébécistes promettent du spectacle pour la saison à venir. Caen entrera en lice en Coupe de France ce mardi 19 septembre à Berck (Pas-de-Calais). Prochaine étape la Leaders Cup, vendredi 22 à 20h contre une autre équipe normande, Evreux. La saison régulière reprend pour le CBC, le 13 octobre contre Lille.