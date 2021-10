L'Aigle. Tennis: Aravane Rézaï, tête de série à L'Aigle

La seconde édition de l'Open national de tennis de L'Aigle (Orne) a débuté le 9 septembre 2017. Ce tournoi, qui mêle amateurs, semi-pro, et professionnelles, se poursuit jusqu'au 24 septembre.

Promouvoir le sport

Promouvoir le sport à destination des féminines, c'est le leitmotiv des organisateurs, à la tête du club de tennis qui compte le plus grand nombre d'adhérents dans l'Orne (364), avec une équipe masculine qui évolue en Régionale 1 avec des joueurs uniquement formés au club et une équipe féminine en Régionale 2.

Bientôt les phases finales

Les phases finales du tournoi seront disputées à partir du 20 septembre avec les joueuses pro. Elles sont neuf engagées cette année, à la tête desquelles Aravane Rézaï (ex n°2 française, ex n°15 mondiale, vainqueur de Vénus Williams en finale du tournoi de Madrid 2010, huitième de finaliste à l'US Open 2006, huitième de finaliste à Roland Garros en 2009) et Stéphanie Foretz (ex n°6 française, actuelle n°15).

Circuit national des Grands tournois

L'Open national féminin de L'Aigle est l'avant-dernière étape du Circuit national des Grands tournois. Rencontre avec Bruno Robert, président du Tennis-Club de L'Aigle. Le succès de la première édition de cet Open, l'an dernier, a poussé le club à récidiver cette année dans l'organisation de ce tournoi:

Bruno Robert Impossible de lire le son.

Open National Féminin de tennis de L'Aigle, sur les courts du stade René Foisy, et en cas de pluie au gymnase intercommunal situé juste à côté. Phases finales à partir du 20 septembre 2017. Vendredi matin 22/09: 1/16èmes de finales. Entrée en lice de professionnelles le 22/09 après-midi. Samedi 23/09: 1/4 et 1/2 finales. Dimanche matin 24/09: plateau d'enfants de 6 à 10 ans qui pourront échanger des balles avec les professionnelles vers 11h30. Début de la finale à 14h30.