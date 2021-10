Après un premier succès en ouverture face aux Pionniers de Chamonix 3-1, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) reçoivent pour leur première à domicile l'équipe des Brûleurs de Loups de Grenoble, vendredi 15 septembre 2017 pour le compte de la 2e journée de Saxoprint Ligue Magnus.

Du lourd pour commencer

A l'inverse des Normands, les Grenoblois n'ont pas eu la même réussite dans leur premier match de championnat qu'ils disputaient face aux Rapaces de Gap. Ils se sont inclinés sur le score de 2-1.

Malgré tout pour les Dragons, Grenoble représente un adversaire d'un tout autre calibre que l'équipe de Chamonix, affrontée lors de la première journée. Les Brûleurs de Loups, demi-finaliste de la saison précédente et éliminée par les Jaunes et Noirs devraient jouer encore plus les premiers rôles cette saison.

Un match qui s'annonce donc passionnant et qui va permettre aux joueurs de Fabrice Lhenry de se jauger en ce début de saison.