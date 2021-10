Samedi 16 septembre 2017 à Caen (Calvados), Cyrille de Frileuze sera ordonné diacre. Pour l'heure, des souvenirs d'enfance lui reviennent. Élevé dans une famille catholique pratiquante, Cyrille de Frileuze vit son "appel" lorsqu'il est âgé de dix ans en lisant la Bible. Il décide alors peu à peu que sa vie sera consacrée à rendre service aux hommes en honorant Dieu. Aujourd'hui âgé de 29 ans, il s'apprête à recevoir son ordination diaconale.

Objectif : devenir prêtre

"Je l'appréhende sereinement, c'est un moment particulièrement important". La cérémonie de l'ordination sera présidée par Mgr Boulanger, évêque de Bayeux. Au cours de cette messe, le futur diacre s'engagera au célibat, pour consacrer toute sa vie à l'Église. Le diaconat est un sacrement, une étape importante vers la prêtrise.

Originaire de Ryes près d'Arromanches, Cyrille de Frileuze est attaché à la région : "je me qualifie de normand". Après avoir étudié à l'Institut Lemonnier à Caen, il prend la décision de suivre des études de comptabilité à Rennes. "Je savais déjà que je voulais consacrer ma vie à Dieu, mais je souhaitais mûrir mon projet et développer ma connaissance des hommes". Suivent ensuite cinq années de séminaire entre Caen et Rennes, consacrées à l'étude de la Bible et de la théologie. Désormais installé au presbytère de l'Abbaye aux Hommes, Cyrille de Frileuze est missionné sur la paroisse Saint-François de Sales de Caen.

L'ordination aura lieu samedi 16 septembre à 18h, à l'église Saint-Étienne.