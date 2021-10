Charles Like The Prince sur la scène du Tendance Live à Cherbourg

Charles Like The Prince cache un personnage décalé au costume tapisserie qui éveille sa folie dans des textes à l'écriture soignée sur une pop qui fleure bon le second degré. Pour Charles, tout se résume à « faire les choses sérieusement mais sans se prendre au sérieux ».

Respectueux du kitsch, il choisit de le marier au monde d'aujourd'hui, fort de ses influences plus contemporaines. Il se place à la périphérie des Adrien Gallo et consorts se rapprochant instinctivement de Julien Doré : « j'admire son second degré tout en proposant une musique à la hauteur, on a envie d'entrer dans son monde et ses délires ».

Dans son premier titre « Attitude » il parle de la mélancolie et de l'absence en posant un regard à la fois sombre et positif sur la condition humaine.

Pratique. Vendredi 29 septembre 2017, place de Gaulle (place du théâtre) dès 20h à Cherbourg-en-Cotentin. Gratuit, accès libre.