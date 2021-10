Arthur Revé sur la scène du Tendance Live à Cherbourg

Mais qui est Arthur Revé ?

C'est à 7 ans en écoutant «qui de nous deux» de M qu'Arthur décide de devenir guitariste et commence à rêver d'une vie de chanteur. Aujourd'hui à 20 ans ce jeune rêveur, originaire de Bretagne, auteur et compositeur, propose une pop fraîche et moderne, sous l'influence de Calogero et de Muse en passant par M et la nouvelle scène de rap français.

Un univers résolument éclectique et explosif que le public a pu découvrir sur scène il y a quelques mois déjà, en première partie d'artistes tels que Louane ou encore Lilian Renaud.

Pratique. Vendredi 29 septembre 2017, place de Gaulle (place du théâtre) dès 20h à Cherbourg-en-Cotentin. Gratuit, accès libre.