Caen. Emploi : 1 000 postes à pourvoir au Zénith de Caen samedi

Plus de 1 000 postes sont à pourvoir samedi 16 septembre 2017, à l'occasion d'un Café de l'emploi exceptionnel, samedi 16 septembre 2017 au Zénith de Caen (Calvados). Sur ces offres, 70% sont locales, avec des emplois en alternance, pour les jeunes et moins jeunes au travers des contrats de professionnalisation adultes, mais aussi des CDI à hauteur de plus de 15%.

Grande variété d'emploi

"Tous les métiers sont concernés, pour tous les âges et les niveaux de compétences, expose Jean Hureau, président des cafés de l'emploi. Certes l'emploi va mieux, mais ne reste-t-il pas beaucoup trop de postes qui ne trouvent pas preneur ?"

Pratique. Samedi 16 septembre 2017 de 9h à 12h, au zénith de Caen. Entrée gratuite.