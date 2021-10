BB Brunes sur la scène du Tendance Live à Cherbourg

2017 marque les 10 ans de carrière des BB Brunes, et après une longue pause, un album solo et quelques vacances, les gars du célèbre gang font leur retour avec un nouvel album « Puzzle ».

Il aura fallu 5 ans aux BB Brunes avec cet album composé de 12 morceaux, parmi les 30 proposés par Adrien (membre du groupe), pour que le groupe tende vers une direction plus électro pop, et même carrément eighties avec un côté chanson française de plus en plus assumé.

Ils se qualifient comme le groupe de rock des années 2020.

Pratique. Vendredi 29 septembre 2017, place de Gaulle (place du théâtre) dès 20h à Cherbourg-en-Cotentin. Gratuit, accès libre.