Cherbourg. Arcadian sur la scène du Tendance Live à Cherbourg

Arcadian, trois amis inséparables, trois voix singulières, trois attachants, symboles d'une génération insouciante, enthousiaste et connectée. Leurs chansons sont à leur image, les mélodies rayonnantes et l'énergie combative portent des textes directs et instinctifs.

" Folie arcadienne ", " Ton combat " et " Entre elle et moi " : autant de refrains imparables, bande-son d'une vie de fêtes, de galères et d'espoirs. Arcadian est le reflet de cette génération créative, passionnée et communicante : une jeunesse intrépide qui a le monde à portée de main.

Pratique. Vendredi 29 septembre 2017, place de Gaulle (place du théâtre) dès 20h à Cherbourg-en-Cotentin. Gratuit, accès libre.