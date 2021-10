Cabourg. Calvados : il pêche ses moules près de la station d'épuration pour les vendre

Mercredi 13 septembre 2017, un pécheur de moules a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) s'étant rendu coupable de deux délits, à Cabourg: pêche de produits maritimes en poids supérieur à ceux autorisés et ceci dans une zone interdite.

Soixante-dix kilos de moules potentiellement inconsommables

Lors d'un contrôle, l'homme n'a pas moins de soixante-dix kilos de moules dans sa charrette qu'il vient de pêcher aux abords de la station d'épuration. Il est évidemment interdit de pêcher à cet endroit en raison de la concentration de bactéries fécales contenues dans l'eau et donc du risque de contamination microbiologique. S'y ajoutent des produits chimiques. "Je les consomme depuis longtemps se justifie l'homme et je me porte bien."

"Soixante-dix kilos de moules risquent de contaminer soixante-dix personnes au bas mot!" lui fait remarquer la présidente qui lui rappelle au passage que les professionnels ont une licence.

Travaux d'intérêt général requis

Le prévenu n'en est pas à sa première comparution en correctionnelle pour pêche interdite, en témoigne son casier judiciaire bien fourni par ailleurs. La procureure requiert une peine de travaux d'intérêt général pour lui indiquer officiellement que, quand il y a préjudice, il doit y avoir réparation.

Il écope de 35h de travaux d'intérêt général à effectuer dans les 18 mois.