Sur le pont supérieur en plein-air ou dans la salle vitrée bien au chaud, offrez-vous une agréable balade commentée à bord de l'Escapade au départ de Rouen. Excursion proposée régulièrement pendant toute la belle saison et jusque fin octobre, cette croisière permet de découvrir la ville historique sous un nouvel angle grâce aux commentaires enregistrés de Jacques Tanguy, guide conférencier bien connu des rouennais, aussi passionné que passionnant. Depuis le fleuve, bercé par les remous de la Seine, appréhendez les monuments d'un point de vue inédit: une agréable façon d'approfondir ses connaissances sur la ville tout en se divertissant et un moyen de voyager sans même quitter Rouen et ses communes périphériques.

Il était une fois Rouen

Jacques Tanguy rappelle les épisodes les plus grandioses de la ville de Rouen et dévoile les secrets de ses monuments des plus anciens aux plus modernes. Les commentaires nous révèlent le rôle moteur de la Seine pour le développement économique de la ville dès l'époque antique et restituent fidèlement les différentes étapes de l'histoire de ce port à la fois maritime et fluvial, longtemps un des premiers de France. La navigation en Seine, les ponts de Rouen et leur technologie novatrice, les loisirs du XIXe sur l'île Lacroix, les bombardements à Rouen ou encore les dévotions sur la côte Sainte-Catherine au Moyen-âge, sont autant de thèmes que Jacques Tanguy aborde avec passion dans un discours enregistré fourmillant d'anecdotes.

Prendre le temps d'une escapade

Arrivé à Rouen à l'occasion de la dernière Armada, l'Escapade, bateau de 40 m offrant une vue panoramique grâce à sa salle vitrée et à son pont supérieur peut accueillir jusqu'à 146 touristes. A l'occasion de l'Armada, l'escapade fut affrétée pour des balades sur la Seine en journée et en soirée afin de découvrir les somptueux voiliers et d'apprécier le feu d'artifice depuis le fleuve.

Avec pour port d'attache Rouen, L'escapade permet depuis 2013 de s'offrir à Rouen ces mini-croisières pleines de charme qui en une heure et demie nous mène de Croisset à Amfreville-la-mivoie au départ de Rouen. Trois capitaines se relaient pour mener en bateau les touristes curieux à une vitesse de croisière "En moyenne 6 noeuds, nous précise le capitaine Jacky Defline, soit 11 km/h".

Pratique. Dimanche 24 septembre à 16h30, mercredi 27 septembre à 14h30. Départ quai de Lesseps, rive droite près des docks, à Rouen. Tarifs 7 à 27€. Réservations sur www.rouentourisme.com