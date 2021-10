Mercredi 13 septembre 2017, un plombier sonne au domicile d'un homme de 85 ans. Il prétexte une fuite d'eau pour rentrer à l'intérieur de la maison et faire le tour de chaque pièce.

Bredouilles

Peu de temps après, deux faux policiers se présentent. Ils simulent l'arrestation du plombier et demandent au vieil homme de regarder si ces bijoux et de l'argent étaient toujours là. L'homme commence à se douter de quelque chose et refuse. Les trois escrocs quittent alors les lieux bredouilles.