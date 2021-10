Hérouville-Saint-Clair. Fermeture de classes : des parents d'élèves devant l'inspection académique à Hérouville

Ils ne lâchent rien. Environs 200 parents et enseignants des écoles de Ver-sur-Mer, Saint-Pierre-la-Vieille et Hérouville Saint-Clair se sont retrouvés ce jeudi 14 septembre au matin pour protester contre les fermetures de classe qui visent leurs écoles respectives. Au départ de la mairie d'Hérouville, le cortège a ensuite rejoint l'inspection académique.

Grève et école morte

Depuis la rentrée et l'annonce faite par l'académie de fermer une classe dans leurs établissements, les équipes se mobilisent. À Ver-sur-Mer, c'est une classe de CE1 qui ferme alors que l'école accueille de nouveaux élèves en provenance de la commune voisine toute proche d'Asnelles. À Hérouville, l'école Boisard perd elle aussi un poste après un recomptage des élèves le jour de la rentrée.

Opérations école morte, occupation des lieux, grève des enseignants de toutes les écoles d'Hérouville… Les défenseurs des écoles dénoncent un comptage des élèves aléatoires et erronés et un manque de dialogue avec les équipes pédagogiques et les parents.