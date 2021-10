Le-Havre. Le Queen Mary 2 vient au Havre pour effectuer une transatlantique vers New-York

Une escale du Queen Mary 2 est toujours un événement. Elle le sera encore plus ce vendredi 15 septembre 2017 au Havre (Seine-Maritime). Dans le cadre des 500 ans de la ville, l'Office de tourisme du Havre et la compagnie Cunard Line ont lancé l'idée d'une traversée Le Havre New-York en une semaine, comme à la grande époque des transatlantiques.

Les Havrais repenseront au France

Une traversée mythique pour Le Havre qui se souvient de l'arrêt des rotations du France en 1974. Le départ physique du France du port du Havre en 1979 a été un déchirement pour les Havrais. Cette journée du vendredi 15 septembre 2017 est l'occasion de revivre cette ambiance des transatlantiques. Écoutez Éric Baudet, le responsable communication à l'office de tourisme du Havre:

750 passagers pour cette traversée mythique

Au départ, 500 places avaient été réservées pour cette traversée Le Havre-New-York pour coller avec l'esprit "500 ans". Le succès a été rapide et la compagnie Cunard Line a rajouté des places. Finalement, 750 passagers vont profiter du voyage avec un billet d'avion pour le retour.

Le Queen Mary 2 reste la journée

Le Queen Mary 2 accostera quai Roger-Meunier au Havre le vendredi 15 septembre entre 7h30 et 8h. Les passagers embarqueront entre 10h et 14h. Le Queen Mary 2 quittera le port vers 20h. Même son départ sera un événement. Il sera salué par les remorqueurs du port et au son des cloches de l'église Saint-Joseph. Nul doute que les badauds seront nombreux sur les quais pour admirer ce géant des mers.