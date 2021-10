Mondeville. Basket (match amical). Mondeville se déplace à Nantes

Pour son 5e match de préparation, Mondeville (Calvados) défiera les Déferlantes de Nantes-Rezé ce mercredi 13 septembre, formation qu'elles retrouveront en Ligue Féminine cette saison et où évolue une ancienne mondevillaise, en la personne de Lysa Millavet. Avec aucune victoire au compteur lors des quatre premières sorties amicales, en s'inclinant face à son voisin de La Glacerie (à deux reprises), Angers, puis la Roche/Yon, Mondeville compte bien démarrer la machine avant la reprise du championnat. "L'objectif de cette rencontre est de prendre des repères. C'est surtout l'état d'esprit qui compte et de voir ce que l'on a travaillé à l'entraînement, à savoir du jeu placé, du jeu rapide, et une défense solide", précise Romain Lhermitte.

Le retour de Kim Gaucher

Toujours privées de Stéphanie Talbot, encore en WNBA, mais également de Lisa Berkani (en attente de ses résultats médicaux), Mondeville pourra néanmoins compter ce soir sur la canadienne Kim Gaucher, qui a fait son retour en terre normande jeudi dernier. De quoi apporter de l'expérience supplémentaire à ce nouveau groupe au parfum de jeunesse.

Mondeville affrontera ensuite Charleville-Mezières (17h) ce samedi 16 septembre, toujours en phase de travail.