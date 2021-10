Le-Havre. 500 ans du Havre: qu'est-ce qu'il y avait avant?

Depuis le début de l'année 2017, les 500 ans du Havre ont beaucoup fait parlé. De la fondation du port en 1517 par François 1er jusqu'aux bombardements de la Seconde guerre mondiale, les faits marquants de la cité Océane ont été passés au crible. Mais avant 1517? Qu'est-ce qu'il y avait à la place du Havre? L'Université du Havre, les Musées d'art et d'histoire et quatre associations historiques de l'agglomération havraises se sont associés pour organiser le colloque "le havre avant Le Havre". Il est organisé à la Forge de Harfleur du 14 au 15 septembre 2017.

connaître toute l'histoire de l'estuaire de la Seine

L'objectif est de renouveler, à la lumière des recherches récentes ou en cours, la connaissance de l'histoire de la région havraise entre la Préhistoire et 1517, date de la fondation du Havre. Deux villes ont marqué ce territoire: Lillebonne et Harfleur. Écoutez Gérard Lecornu, le président des Amis du musée d'Harfleur:

Plus de dix conférences sont prévues sur les deux jours de colloque. Elles seront réalisées par des universitaires reconnus, venus de toute la France. Les conférences ne feront que trente minutes, sur des thèmes précis comme la Préhistoire, Lillebonne, Montivilliers, Harfleur, les petits villages de Grande Eure et Petite Eure (l'actuel quartier des Docks au Havre), etc.

Colloque "le havre avant Le Havre" : jeudi 14 septembre 2017 de 14h00 à 18h00 et vendredi 15 septembre 2017 de 10h00 à 18h00 à La Forge de Harfleur. Gratuit.