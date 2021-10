Caen. Loi travail : près de 5 000 manifestants à Caen

Mardi 12 septembre 2017, les manifestants contre la loi travail se sont retrouvés place Saint-Pierre dans le centre de Caen (Calvados) pour défiler. Le cortège, mené par la CGT, s'est arrêté quelques instants devant les rives de l'Orne où ils ont rejoint 300 salariés de la communauté urbaine de Caen la mer.

"Les fainéants sont dans la rue"

"Non, non aux ordonnances! Macron t'es foutu, les fainéants sont dans la rue" sont les slogans qui ont retenti dans les rues de la ville. FO, FSU, le NPA ou encore l'union nationale lycéenne… il y avait du monde! Entre 5 000 et 8 000 personnes selon la CGT.

À Caen, la prochaine manifestation est prévue le 28 septembre pour soutenir les retraités.