Saint-Lô. Manche : le Crazy Disco Trail, une course nocturne et festive à Saint-Lô

La ville de Saint-Lô (Manche) a décidé de mettre le paquet et de nous faire oublier l'automne en organisant, avec les créateurs de l'Audacieuse d'Herouville, la course la plus festive de Normandie le samedi 4 novembre 2017. La première édition du Crazy Disco Trail va transformer la ville le temps d'une longue soirée.

Un concept unique en Normandie

Le Crazy Disco Trail est une course nocturne festive sur un parcours de 7 km à la lueur des lumières fluo et au son des DJ's. L'ambition est de réaliser à Saint-Lô (Manche) la plus grande boîte de nuit à ciel ouvert.

Les DJ's et des décors phosphorescents seront placés sur le parcours à chaque kilomètre. Un spectacle sonore unique et festif où chaque participant portera ses accessoires " fluo " les plus fun.

La ville au coeur du parcours

Le départ et l'arrivée de la première édition du Crazy Disco Trail se feront dans le cadre magnifique du Haras de Saint-Lô. Le parcours des 7 km reste très secret mais nous savons qu'il fera étape dans le vallon de la Dollée, sur la Plage Verte, sur la presqu'île de la Vire et sur les remparts de la ville.

Dès 18h00, le "village Crazy" ouvrira ses portes dans le manège historique du Haras de Saint-Lô avec un DJ et du gros son pour l'échauffement. A partir de 19h00, les départs seront donnés toutes les 30 minutes. Chaque coureur recevra, le jour J, son package Crazy Disco Trail avec son bracelet personnalisé, des accessoires fluo et un tee shirt inédit. Les coureurs sont invités à faire preuve d'imagination et à s'habiller de leur tenue la plus fluo, la plus brillante et la plus clignotante.

Les inscriptions sont ouvertes

Le Crazy Disco Trail se déroule le samedi 4 novembre 2017 à partir de 19h. Les Départs se feront sous forme de vagues, bruyantes et fluorescentes, toutes les 30 minutes. INSCRIPTIONS ICI