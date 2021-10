Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen. Seine-Maritime : Les parents d'élèves mobilisés à l'école des Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen

Pas de cours ce lundi 11 septembre 2017 à l'école élémentaire des Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen (Seine-Maritime). Les parents ont bloqué l'établissement. Ils réclament une classe supplémentaire.

L'académie a fermé une classe en juin mais depuis, de nouveaux élèves ont fait leur apparition. L'école a la particularité d'accueillir des enfants des gens du voyage. Sept enfants sont arrivés à la rentrée. "Sept autres doivent arriver au mois d'octobre", précise Séverine Lecouturier, délégué des parents d'élèves.

Accueillir les élèves dans de bonnes conditions

En CP-CE1, ils sont désormais 30 élèves, une situation préoccupante pour les parents. "On aime beaucoup cette idée d'école pour tous, dans une école rurale, on trouve que c'est très bien mais ce qu'on veut c'est que ce soit fait dans de bonnes conditions", poursuit Séverine Lecouturier.

Des enfants en plus mais sans moyens supplémentaires, les parents d'élèves se sentent lésés. Ils sont soutenus par le syndicat d'enseignants Snuipp-FSU. "Ce qu'on regrette, c'est que le dédoublement des CP à 12 en REP+ se fasse au détriment d'autres écoles, indique Cédric Forcadel, le délégué du secteur. On demande que des moyens puissent être affectés à d'autres écoles et que les enfants du voyage soient véritablement pris en compte"

Les parents d'élèves espèrent donc un revirement de situation à l'issue d'une dernière réunion au rectorat, mercredi 13 septembre 2017.