Rouen. Maryvonne : l'atelier du tapissier et le lien social

C'est peu de temps avant la retraite que Maryvonne Lebigre se lance dans la tapisserie d'ameublement. "Le travail manuel m'a toujours attiré mais je n'avais pas le temps". Pour ces premiers travaux, elle s'attaque à des chaises qu'elle a refaites à neuf. "Je pensais que je n'étais pas douée. Quand je regarde mes premiers travaux, je tapais plus sur le bois que sur les clous", explique-t-elle en riant. Quelques années et une trentaine de fauteuils retapés plus tard, Maryvonne ne se passe plus de cette passion, qu'elle s'attache à partager. Elle préside même l'Association Saint-Nicaise (ASN) qui propose des cours collectifs avec une professionnelle, six fois par semaine à Rouen.

Des fauteuils qui ont une histoire

"Tout le monde peut venir, tout le monde en est capable", explique la dynamique retraitée. "On s'entraide, on partage, (...). C'est aussi un défouloir. Quand on frappe avec le ramponneau, c'est un moment où on ne pense plus à ses problèmes du quotidien". L'ambiance, la convivialité, sont centrales dans le projet de l'ASN, et tient particulièrement à coeur à Maryvonne. "Je travaillais dans le social. Toute ma vie j'ai entendu parler de lien social. Ici, on en crée réellement". D'autant que les adhérents viennent retaper des fauteuils qui, souvent, portent une histoire, une tranche de vie... Le Voltaire du grand-père dont on hérite et que l'on ne se sent pas capable de jeter. Ces histoires, Maryvonne les écoute et s'attache à les respecter. "Il faut relier son projet à l'histoire de l'objet, pour que l'histoire continue, mais on peut imaginer tous les styles et faire des choses très modernes." Plus que simplement retaper des fauteuils, Maryvonne, au sein de l'ASN cherche à rompre l'isolement et à stimuler la fibre artistique de ses adhérents, dans une bonne humeur communicative.

Découvrez l'ASN et l'atelier du tapisser au forum des associations de Rouen, le 9 septembre 2017. Renseignements 07 67 21 40 37

A LIRE AUSSI.

Avec VRAC, "le bio, ce n'est pas que pour les riches"