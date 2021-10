Hors Normandie. Mario a mis à jour son CV et il n'est plus plombier 

"Toujours très sportif, qu'il s'agisse de tennis ou de baseball, de foot ou de course automobile, il fait tout ce qui est cool. En fait, il semblerait avoir été plombier il y a très longtemps", indique désormais la page de profil de Mario.

Ce n'est pas la première fois que l'identité du personnage à la salopette bleue évolue. Introduit dans "Donkey Kong", en 1981, Mario portait le nom de Jumpman et était charpentier. Ce n'est que deux ans plus tard, à occasion de la sortie de "Mario Bros" que Shigeru Miyamoto, le créateur du jeu vidéo, en fera le plombier le plus célèbre au monde.

Malgré ce changement de métier, le petit bonhomme tentera toujours de sauver la princesse Peach, dans "Super Mario Odyssey", le prochain volet de ses aventures, attendu le 27 octobre prochain sur Nintendo Switch.

Il s'est allié depuis le 29 août 2017 aux lapins crétins dans "Mario + The Lapins Crétins: Kingdom Battle" sur Nintendo Switch.