Ecoemballage: Les manchois bons élèves

C'est pas mal même si l'objectif fixé par grenelle de l'environnement, c'est d'atteindre les 75% de recyclage des emballages ménagers...

En tout, l'éco-citoyenneté des manchois a permis le recyclage de plus de 30 600 tonnes d’emballages ménagers dans tout le département l'année passée.

Et à chaque fois, grâce à ce recyclage on fait des économie. Par exemple, les 2 124 tonnes de bouteilles et de flacons en plastique triés l'an passé ont permis d'éviter le rejet de 4 860 tonnes de CO2. Autre exemple toujours aussi frappant, eh bien le recyclage de près de 5000 tonnes de cartons et briques alimentaires a permis l’économie de près de 7 000 tonnes de bois. Allez un dernier exemple pour la route, le tri des 1 139 tonnes de boîtes boisson, de boîtes de conserves et d'aérosols ont contribué à la fabrication de plus de 1 500 voitures et de presque 16 000 vélos.

Bref, les manchois sont effectivement de bons élèves en matière de tri, mais pas question de se reposer sur ses poubelles ...