Le gouverneur de Kyoto à Bayeux et Isigny

"C'est très impressionnant et stupéfiant de découvrir ces dessins japonais, ici à Bayeux". Accueilli par le maire de Bayeux, Patrick Gomont et son adjoint au tourisme, Loïc Jamin, Keiji Yamada n'a pas caché pas son admiration à la découverte de ce projet initié par le célèbre scénariste japonais, Isao Takahata et la Tapisserie de Bayeux et soutenu par la Fondation du Japon.

Aprèd avoir déjeuné avec Laurent Beauvais, président de région, la délégation, qui passera cinq nuits en France, a pris la direction de Bayeux puis d'Isigny-sur-mer pour y découvrir la coopérative Isigny Ste-Mère. Cette visite va bien au-delà de la courtoisie puisque le gouverneur de la province de Kyoto a signé ce matin même une lettre d'intention avec Alain Touret, vice-président de région en charge des relations internationales, pour préparer la mise en place d'accords coopératifs précis entre les deux régions dans les domaines de l'agro-alimentaire, l'agriculture, la Culture et le tourisme. Précisons que Kyoto est une ville classée à l'Unesco et que la Région compte s'appuyr sur son expérience dans le projet de classement des plages du Débarquement au Patrimoine mondial de l'humanité.

Précisons enfin que Laurent Beauvais prendra part, demain soir, à une soirée à l'ambassade du Japon à Paris au cours de laquelle les autorités japonaises adresseront leurs remerciements pour toutes les soutiens apportés par les français au Japon au lendemain du tsunami de mars dernier.