Foot féminin : Cormelles semble bien lancée

Au 6-2 infligé à Bischheim dimanche 9 octobre a succédé un 4-1 contre Rouen, une semaine plus tard. Les Cormelloises semblent lancées dans leur conquête du haut de tableau. "On est récompensé de nos efforts et du jeu produit, estime leur entraîneur Olivier Cahoreau. On a manqué de réussite lors des premiers matchs alors que le jeu était là. Je n'étais pas préoccupé car on développait un bon football mais l'état mental aurait pu se dégrader si ça avait continué."

Pause de trois semaines

Co-meilleure attaque de sa poule, grâce notamment aux six buts de l'avant-centre Virginie Couillard, mais deuxième moins bonne défense, Cormelles aspire à rejoindre rapidement le haut de tableau. "On ne peut pas se mêler à la course pour la montée, il faut être réaliste, mais on peut essayer d'accrocher une troisième ou une quatrième place." Cela passera notamment par une victoire contre la lanterne rouge Amiens, dimanche 6 novembre.