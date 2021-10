La bouteille est criblée de moules qui sont venues s'attacher à elle pendant son voyage... Mais elle est intacte, tout comme le message qu'elle contient. C'est une jeune hollandaise en vacances qui a fait cette découverte insolite le 18 août 2017, sur une plage à Baubigny, près de Barneville-Carteret (Manche). La surprise fut encore plus grande lorsqu'elle s'est aperçue que le fragile bout de papier dans son écrin de verre avait voyagé pendant deux ans et traversé l'Atlantique. Summer, jeune américaine de 7 ans à l'époque, y avait laissé le numéro de téléphone de sa mère et de sa nounou.

Le gérant du camping français joint la famille de Summer et s'aperçoit qu'il ne s'agit pas d'une farce. La belle histoire fait le tour des médias français et américains qui reprennent l'information.

Le gérant du camping, qui bénéficie soudainement d'une forte exposition ne s'est pas arrêté là. Il a invité toute la famille de Summer à venir en Normandie, là où la bouteille a terminé son périple.

